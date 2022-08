Greeicy Rendón divirtió a todos tras broma a Mike Bahía con el pañal de su bebé

La cantante Greeicy Rendón divirtió a miles de sus fanáticos luego de compartir una particular broma, muy a su estilo, que le hizo a su pareja, el artista Mike Bahía.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 21 millones de seguidores, la caleña reveló un video en el que mostró “la maldad” que le hizo al intérprete de “Contento”.

Greeicy saca risas a sus fanáticos

En la grabación se ve a Greeicy poniendo un poco de heces del pañal de su hijo Kai en su dedo pulgar para luego dirigirse hacia donde el cantante y untarlo en la frente usando el popular audio de la película del “Rey León” donde marcan a “Simba”.

El artista se encontraba en el comedor, al parecer, mirando su celular y él muy tranquilo solo la mira, sin saber lo que le estaba poniendo en su frente.

“Feliz martes”, escribió la caleña en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, sus seguidores la llenaron de “me gusta” y miles de comentarios al respecto, con pocos minutos de compartida, donde destacaron la tranquilidad de Mike Bahía y confesaron lo mucho que se rieron con su broma.

"Jajajajajaaj me matariaaaaaaaan maaaaaaal", "Nooooo jajaja", "quiero la paz interior de Mike para reaccionar", "ooooooooooooo, jajaja omg", "Bueno, aunque es pura leche materna, eso debe servir pa hidratar la piel", "No puedo con tanto", "JAJAJAJAJAJAJA Y el mikeee sano jajajajajajajajajaja quiero ver su reacción jajajajajajajaja", "Ay wey me muero", "me muero jajajajaja", "Noooo te creooooo jajajajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja", "Jajajajajajajajajajjajajajajaajjajajaj q maldad jajajajajajajjaaaajajjajajajajaj, tan inocente mike jajajajajaj", "Eso es buena suerte", "Pobre Mike Jajajajajajjajajajjja, pero los amo", "Jajajjajajaja creo que casi me ahogo de la risa ! Hahaha. Que pesada hahaha, la amo", “JajajajajJajjajajajajjajajajajjajjajajajajajajajjajajajajajjajajajajaja", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Su mejor amiga, la actriz Lina Tejeiro, también reaccionó agregando: “JAJAJAJAAJAJJAJQJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJ SOS LA CAGADA”.

Cabe recordar que, la actriz dio a luz a su primer hijo Kai, como decidieron llamarlo, hace tres meses aproximadamente, y desde entonces ha ido compartiendo poco a poco cómo ha vivido esta experiencia de la maternidad con sus seguidores.

Además, sigue cautivándolos con sus ocurrencias y con sus atractivos bailes, con los que tanto suele enamorar a sus admiradores.

Por su parte, el artista no solo disfruta de su vida familiar, sino que sigue en la promoción de su más reciente lanzamiento “La Falta” junto a Carin León.

