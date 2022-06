La segunda fiesta de la hija de James y Daniela Ospina

La pequeña Salomé Rodríguez Ospina llegó a su cumpleaños número nueve, y lo celebró por todo lo alto junto a sus padres y amigos.

Pero no solo eso, sino que la niña tuvo dos celebraciones en las que se dejó vger plenamente feliz. Y es que primero, en la ciudad de Miami donde reside la niña con su madre, tuvo una fiesta de cumpleaños que se llevó a cabo, primero en un parque o centro de diversiones, y luego, en la casa de su mamá.

En algunas imágenes que se conocieron de ese día se pudo ver cómo Salomé disfrutó junto a sus primos y otros amigos de su cumpleaños, que además estuvo lleno de mucho color y alegrías, pues eso se vio en la temática que eligieron para ese momento donde los colores vivos fueron el centro de toda la celebración.

En las fotos que circularon en redes sociales se vio cómo Salomé junto a su mamá se vistieron de colores alegres y divertidos y de esa misma forma fue la decoración de su fiesta. Además, se pudo ver que la niña compartió con su hermano Samuel, y su padre, le jugador de futbol colombiano James Rodríguez.

En esa celebración también estuvo con ella el novio de su mamá, el actor Gabriel Coronel quien se dejó ver muy poco en las fotos y hasta fue razón de pregunta para muchos seguidores de la mamá de Salomé, quien decidió mostrar que sí habían compartido.

Un día de magia

Pero esta no fue la única celebración que tuvo Salomé Rodríguez como motivo de su cumpleaños, pues en el fin de semana, la niña tuvo una gran fiesta en compañía del resto de sus familiares, y amigos más cercanos en Colombia, pues en su momento, su mamá, Daniela Ospina dejó saber que harían algo más en su país natal para celebrar por todo lo alto.

Y aunque hasta ahora ninguna de las dos, ni Salomé ni Daniela Ospina han dejado ver imágenes de esa fiesta, en las fotografías que publicó la esposa del jugador colombiano, David Ospina, hermano de Daniela Ospina se pudo ver cómo fue la fiesta y la temática que protagonizó todo, la película ‘Encanto’.

Se pudo ver una gran decoración, luces, comida, y más en las historias de Jessica Sterling, quien además también dejó ver el look de su esposo, de negro, muy formal y a su estilo, y el look de Daniela Ospina, quien, aunque no publicó grandes momentos, sí dejó ver que Salomé ese mismo día hizo su Primera Comunión y lució un hermoso traje blanco con detalles en rosado.

