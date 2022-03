Felipe Saruma aparece en el Time Square y envió motivador mensaje a sus fans

El productor e influenciador Felipe Saruma sorprendió a sus millones de fanáticos al revelar que logró aparecer en el Time Square en New York, Estados Unidos, luego de su reciente premio como el primer colombiano en ganar un TikTok Awards.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, el joven compartió una fotografía y un video de las imágenes que transmiten de él en el lugar.

Asimismo, por medio de sus historias en la misma red social, compartió un motivador e inspirador mensaje a sus seguidores sobre luchar por sus sueños.

“Las personas que me conocen sabían que esto desde chiquito siempre fue un sueño. Yo lo veía por las películas y dije ‘algún día quiero estar ahí’ y hoy lo logramos familia.

Me acordé cuando iniciamos con este proyecto que veía tan lejos tantas cosas que están pasando conmigo en este momento y creo que eso es un premio a siempre creer en mí, en mi talento, en mis capacidades, si ustedes tienen un proyecto háganlo, no escuchen a nadie, no escuchen malos comentarios, no escuchen y si lo sienten háganlo, gracias por todo ese apoyo, por todo lo que me han dado, es un día muy feliz para mí”, expresó.