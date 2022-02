Andrea Valdiri emocionó al indicar que estaría pensando en tener otro bebé

Andrea Valdiri recientemente generó un gran revuelo en las redes sociales luego de haber dado a conocer una posible noticia que se daría más adelante en su vida y con la que enamoró y generó felicidad entre quienes la siguen.

La mujer que ha estado expuesta ante muchos comentarios de su relación con el creador de contenido llamado Felipe Saruma, volvió a generar opiniones en la internet tras hablar de un tema relacionado con sus hijas.

Todo esto ocurrió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, cuando ella activó la dinámica de Preguntas y habló de varios temas personales.

No obstante, uno de los usuarios quiso saber si le había dolido el parto de sus hijas Isabella y Adhara y ella contestó cómo le había ido al dar a luz a cada una de sus hijas mencionando que en el momento en el que tuvo a Isabella, su hija mayor, no tenía dinero y por esta razón no pudo acceder a que le quitaran el dolor en dicha época.

Mientras que, por el lado del parto de Adhara, todo le fluyó mucho mejor:

“Con Isabella duré 9 horas en trabajo de parto, con Adharita duré todo un día, o sea me dolió más el de Adharita, pero en la clínica con Isabella no tenía plata, o sea que mam··$% cable y me dio dolor, pero con Adharita me tranquilizaron”, indicó.

Sin embargo, al final sorprendió a quienes la siguen al indicar que ella no tendría problema de pensar en tener un tercer bebé y muchos de los usuarios relacionaron su respuesta a que el posible papá de su futuro hijo o hija, sería Felipe Saruma.

“Pero Machi ¿sabes una cosa? yo sí tendría un tercero”.

