Fabián Ríos dejó sin aliento a sus fans con picante foto

Fabián Ríos es un reconocido actor colombiano que se ha destacado a lo largo de su trayectoria por sus grandes apariciones en pantalla, donde ha logrado encantar y fascinar a las personas con su talento y belleza. Algo recientemente expuso en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una picante foto donde dejó poco para la imaginación de sus casi cinco millones de seguidores.

El actor próximamente lo veremos en la pantalla de Nuestra Tele en Hasta que la Plata nos Separe, personificando a "El Dandy", un vendedor tumbalocas que encanta a todas las mujeres de su alrededor, un hombre que se esmera por conservar y proyectar una apariencia elaborada donde la marquilla siempre está a la vista.

Fabián decidió subirle la temperatura a sus redes sociales con una picante foto, donde quiso exhibir su gran estado de forma físico e inspirar a sus fans con sentido mensaje de inspiración frente a los retos de la vida profesional.

UN DÍA ALGUIEN ME DIJO QUE YO NO PODÍA LLEGAR… Y CASI LE CREO HASTA QUE DI EL PRIMER PASO, HOY RATIFICO QUE LO QUE QUERAMOS EN LA VIDA LO PODEMOS ALCANZAR.

Asimismo el actor expuso que todo lo que se quiera lograr en la vida requiere un sacrificio y compromiso por parte de cada persona, porque no solo con pedirlo y tener fe se daran las cosas.

QUEREMOS TENER UN CUERPO SANO, SIMPLE, CIERRA EL PICO A COMIDAS MALAS Y ALIMÉNTALO CON BUENAS, QUIERES SER INTELIGENTE, LEE PERO NO BASURA, SINO LIBROS CON PROPÓSITO. QUIERES SER LÍDER, DEJA DE HABLAR TANTO Y LIDERA CON EJEMPLO, QUIERES SER HOMBRE, ENTONCES RESPÉTATE SIENDO FIEL, QUIERES TENER DINERO, TRABAJA NO SOLO CON EL SUDOR DE TU FRENTE SINO TAMBEN CON TU CEREBRO, EJERCITALO Y NO HAGAS LO QUE TODOS HACEN, SINO MARCA UNA DIFERENCIA,