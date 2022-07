Yailin mostró el millonario perro que le regaló Anuel

Los regalos no paran para la cantante Yailin, de parte de su ahora esposo y gran amor, el cantante urbano Anuel AA. Y es que hace varios días la joven estuvo de cumpleaños y desde entonces los detalles por parte de su esposo no se han hecho esperar.

Y aunque muchos pensaron que las joyas, el reloj y otros accesorios de diamante y mucho brillo habían sido todos los regalos que de Anuel AA le dio a su esposa Yailin, se equivocan. Y es que, en su cuenta de Instagram, la también cantante urbana mostró al nuevo miembro de la familia.

En los videos se pueden ver cómo la joven asegura que su nuevo perrito “es el dominio”, pero cuando lo enfoca se ve que es un perrito muy tierno que no tiene malas intenciones, pero al mismo tiempo aseguró que sí, y que había costado once mil dólares, no era así de tierno cómo se veía en los videos.

Lo cierto es que dejó a todos con la boca abierta al anunciar el valor de la mascota, pues es una suma considerable. Esto hizo que los comentarios no se hicieran esperar, y es que muchos aseguran que siempre que Anuel AA le regala algo a Yailin, ella destaca el valor económico de su adquisición.

Mientras que hubo otros que manifestaron haberse quedado impresionados al verla sin filtros, pues además de maquillarse, para el gusto de mucho excesivamente, siempre se pone filtros que no dejan que la vean como es ella de verdad.

¿Mucho brillo y poca luz?

Pese a que Yailin recibió muchas muestras de amor desde lo excéntrico, de su esposo Anuel AA y ella se dejó ver muy feliz con cada uno de los regalos de su esposo, lo cierto es que cuando salen juntos, cuando aparecen en la calle su luz se ve opacada por los comentarios de la gente.

Y no solo en redes, sino también del público que es fanático de Anuel AA, quien ha estado de gira en Europa y en varias ciudades le ha tocado enfrentarse incluso a gritos, coros y hasta las pelucas azules, representativas de Karol G, la expareja del cantante.

Eso pasó en su más reciente publicación en España donde se dejó ver con su esposa sobre la tarima y pidió que corearan su nombre, pero lo que recibió fue que repitieran el nombre de Karol G y de inmediato la incomodidad de Yailin se hizo evidente.

