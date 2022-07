El regalo que le dio Anuel a Yailin y que valió más de 46 millones de pesos

Sin duda, una de las parejas que más ha dado de qué hablar durante los últimos meses, es la conformada por Yailin y el cantante Anuel AA, exnovio de Karol G, que desde que iniciaron su relación siempre han estado en medio de polémicas, incluso cuando repentinamente ambos se casaron por lo civil hace aproximadamente un mes.

Ahora, en plena celebración del día de la independencia de Estados Unidos, Yailin también está festejando su cumpleaños número 20 y por supuesto la celebración se realizó por todo lo alto, pues en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora compartió algunas historias en las que mostró parte de su fiesta.

En las imágenes se puede ver un restaurante totalmente reservado, decorado con globos blancos, rojos y dorado y de corazón con osos de peluches, imágenes de Yailin y Anuel que se proyectaban tanto en la parte de adelante como en el techo del lugar, además de música y mucha comida, aunque al parecer no había muchos invitados.

Sin embargo, antes de la celebración de su cumpleaños, Yailin mostró a los más de cinco millones de seguidores que ella tiene en su cuenta oficial de Instagram, el costoso regalo que Anuel AA le dio de regalo.

En el video se puede ver a la dominicana, en primer plano, hablando con sus fans, cuando de repente grita “ven acá” y en ese momento mostró a un pequeño perro blanco a quien calificó como “el demonio” y que es “un tremendo”, luego le revela a los fans que ese regalo, le había costado once mil dólares a Anuel, es decir, más de 46 millones de pesos colombianos.

“Ven acá, ven, miren el demonio, miren, ese, pero, Emma (Anuel) me lo compró, miren, once mil dólares por ese perro, mira, y un tremendo, once mil dólares, por ese perrito, mirá”, dice la cantante en el video.