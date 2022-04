Epa Colombia reaccionó a las nuevas declaraciones de ‘La Barbie’.

Luego de que su examiga Fernanda, mejor conocida en el mundo digital como ‘La Barbie Colombiana’, apareciera nuevamente en las redes sociales para revelar más detalles sobre su vida privada, Epa Colombia se pronunció por medio de las historias de su Instagram.

Aunque la empresaria no se refirió directamente al evitar nombrarla, si fue evidente que el mensaje estaba dirigido hacía ella. Pues la vendedora de keratinas apareció tan solo unos minutos después de que ‘La Barbie’ hablara en sus redes sociales.

Y es que, a través de su cuenta de Instagram, la mujer activó la opción de preguntas para que sus seguidores le preguntaran sobre lo que quisieran, y como era de esperar, varias de ellas estuvieron relacionadas a la empresaria.

Aunque hubo preguntas menos polémicas como, por ejemplo, cómo se la llevaba con Diana Celis, exnovia de Epa, sobre el beso entre la empresaria y la actriz Lina Tejeiro o el precio real de sus productos, la pregunta que más llamó la atención fue sobre si la influenciadora tenía o no biopolímeros en su cuerpo.

Ante esto y para desmentirla una vez más, ‘La Barbie’ puso a reproducir una nota de voz grabada y enviada por la mismísima Epa Colombia en la que se evidenciaba que efectivamente tenía biopolímeros.

Y es que hace tan solo un día, la empresaria apareció en sus redes sociales para presumir el resultado de su aumento de glúteos.

"Amiga me puse cola, vieras cómo me quedo el cuerpo, ya hay cola querida, mor te voy a mostrar el cuerpón que me armé querida, mor me hice las caderas", dijo la empresaria entre risas.

Como era de esperar, Epa Colombia apareció minutos después en sus redes sociales para hablar sobre lo que había dicho ‘La Barbie’, pero sin nombrarla directamente, sino, haciendo alusión a que ya no tenía amigos, pues actualmente lo único que hacen es sacar “los trapitos al sol”.

“Re sola amiga, ya no tengo amigos. Que todos le andan sacando los trapitos al sol, amor. Si esos son amigos, para que enemigos, mi papá. Amor es que tú sales adelante, y que tú tienes y que hiciste y que vamos a bajarle, que vamos a destruirla (…) Amiga, mire que tengo ese ojito picho, ah no sé, me lagrimea todo el día, amor, vea, me he aplicado una cantidad de gotas, amor. De las malas energías que me echan”, puntualizó.