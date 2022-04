Epa Colombia se aumentó los glúetos y presumió su resultado

La empresaria de productos capilares Epa Colombia sigue apoderándose de las tendnecias digitales tras dar a conocer en las últimas horas la que su millonario penthouse en exclusiva zona de Bogotá ya estaba completamente en sus manos y que solo dependía de la compra de un cuadro y uno que otro accesorio decorativo para culminar la grabación de su video y publicarlo en redes, donde espera poder inspirar a millones de mujeres. Además, confirmó que regalará todo su closeth a quienes le compren sus keratinas.

Por si fuera poco, los anuncios de la también creadora de contenido no quedaron ahí y también confesó que su nuevo pasó por el quirófano fue toda una realidad y que se había hecho el enhelado aumentó de glúteos que tanto deseaba. Se mostró fascinada con los resultados y quiso compartirlo con sus millones de seguidores.

"Amiga me puse cola, vieras cómo me quedo el cuerpo, ya hay cola querida, mor te voy a mostrar el cuerpón que me armé querida, mor me hice las caderas", dijo la empresaria entre risas.