"Yo la amo" Epa Colombia sorprendió con declaraciones sobre Yina Calderón

Para nadie es un secreto que la relación entre las empresarias Yina Calderón y Epa Colombia no es la más amigable del mundo, pues a lo largo de sus carreras profesionales y emprendimientos han mostrado algunos momentos de amistad, que rápido se empañan por diversas polémicas en las que se han visto envueltas.

Al parecer, la competencia que muchos han visto entre ellas, generó una enemistad que fue fortaleciéndose con críticas que ambas han hecho de la otra y por fuertes revelaciones personales, que no supieron reservar. Tras todo esto, ambas decidieron cortar definitivamente cualquier relación, por lo hipocrecía que ha protagonizado su vínculo.

Sin embargo, en las últimas horas Epa Colombia rompió su silencio al hablar sin tapujo sobre lo que pensaba de ella, dejando boquiabierto a más de uno, por las declaraciones tan amigables que hizo sobre ella, pese a que hace pocas semanas, Calderón dejó claro que no quería volver a tener ningun vínculo con ella.

"Amiga yo sé que yo todo el tiempo estoy peleando con ella, pero yo la amo amiga, pues dígamos ella un día salió a defenderme y luego me trata mal, luego vuelve y me defiende, yo no la entiendo a ella, pero yo, a mí ella me cae muy bien te lo juro", expresó Daneidy sobre su relación con Epa.