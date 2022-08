La Indirecta que Epa Colombia le habría lanzado a Diana Celis

Sin duda una de las noticias más impactantes del año en la farándula nacional, fue la terminación de la relación entre Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, y la futbolista Diana Celis, razón, por la que los internautas aún siguen al pendiente de lo que sucede con las mujeres pese a los meses que llevan separadas.

Recordemos quer desde entonces, ambas han hecho algunas declaraciones en redes, donde no dejan muy bien parada a la otra, sobre todo Epa, quien afirmó haber sido engañada y hasta maltratada por la futbolista. Ante esto, Celis había permanecido en silencio, pero hace tan solo unos días rompió su silencio con un fuerte pronunciamiento donde habría confirmado que su relación habría terminado por una infidelidad por parte de Daneidy.

Vea parce que estos son los antílopes, los segundos antílopes más grandes del mundo...ey mi amigo, mero los cuernos los que usted tiene, no mi hermano, como los que me pusieron a mí, menos mal este pecito ya está así (liviano) ya estamos bien mi hermano, ya estamos bien, ¿cierto?

Sin embargo, las palabras de la deportista no quedaron ahí y continuó expresando que tras unas semanas complicadas tras su ruptura, ya está superada y con más ganas que nunca de seguir para adelante.

Epa Colombia ¿respondió a palabras de Diana Celis con indirecta?

Tras el viral pronunciamiento de la jugadora de fútbol, Epa Colombia guardó silencio durante unos días, pero muy fiel a su estilo, no dejó con su expareja dañara su nombre y mediante un breve TikTok junto a su padre, habría según muchos, desmentido y respondido lo dicho por Diana.

"¿Por qué terminaste con tu ex, décime?" preguntó su padre, a lo que Epa respondió "¿quieres la versión de él o la mía?, porque la de él es más interesante, hasta yo me doy odio", respondió Epa, aprovechando un audio popular de la red social.

Tras esto, diversas páginas de entretenimiento digital replicaron el clip, aludiendo que era una clara respuesta para su exnovia, por lo que en cuestión de minutos, los comentarios de los internautas llegaron, para sorpresa de Epa, defendiendo a la futbolista.

"Nunca eh visto que diana salga hablar mal de EPA párese que epa no la supera a toda hora la mienta", "SE NOTA Q AUN NOOO SUPERA A DIANA Y Q SOLO ESTÁ CON KAROL PORQ ESCOBA NUEVA BARRE BIEN HASTA Q YA LA UTILIZAS MUCHO Y TE DEJA DE SERVIR." y "Que fastidio de vieja ya seperelo que ganas con hablar mal de tu ex cuando para nadie es un secreto que usted porque tiene plata y estabilidad se le olvida quien estubo con ud cuando mas lo necesitó ridicula como se nota que no supera a diana", fueron algunos de los comentarios.

