¿Por Epa Colombia? Yina confirmó enemistad con quien fue su mejor amigo

La empresaria de fajas Yina Calderón sigue sonando en sus plataformas digitales por las constantes polémicas y acontecimientos que la llevan a ser noticia y apoderarse de los titulares nacionales. Como muestra de ello, está su más reciente dinámica de preguntas, donde reveló la enemistad que nación, con quien consideró por mucho tiempo uno de sus mejores amigos.

Se trata de su amigo Will, quien durante años se vio muy cercano e íntimo con con ella y su familia. Sin embargo, durante las últimas semanas se ha evidenciado su distanciamiento, al punto en que los internautas aprovecharon la dinámica de preguntas para interrogarle sobre qué pasó con él.

Nenes yo al verdad pensaba que el era mi amigo, fueron muchos años que yo estuve ahí firme, lo metí en todo lo mío pero no es mi amigo, tan lambón, lambiéndole a la otra y yo no sirvo para lña gente hipócrita y conveniente y que se arrima al árbol que más le de sombra, eso no va conmigo ustedes saben que yo odio la gente lambona, entonces ya no es mi amigo...es la primera vez que yo le agradezco algo a ella, porque me está quitando manes que noo me convienen, porque conmigo hablaba mal de ella y ahora están muy "Amigaaa" y a mi la gente doble me dan ganas de vomitar.

Sus palabras no quedaron ahí y dejó claro que el hecho que ella no tenga una buena relación con la mujer en cuestión, no significa que nadie más pueda hacerlo, pero dejó claro que lo que no tolera, es que Will, ha sido una de las personas más cercanas que ella ha tenido en su vida y que así mismo, él muchas veces habló más de la mujer y por ello, le molesta ver lo hipócrita que puede ser.

Vale aclarar que aunque no confirmó de qué mujer se trataba, muchos dedujeron que podría tratarse de Daneidy Barrera, mejor conocida como 'Epa Colombia' en el mundo digital.

Otras confesiones de Yina Calderón

Dentro de la dinámica también hubo una pregunta que llamó particularmente la atención y estuvo destinada a una supuesta crítica que la exprotagonista de Novela, Iris Gutierrez, mejor conocida ahora como Johanna Yepes en Instagram, había hecho sobre ella.

"Cuál, la que estaba conmigo en Protagonistas, ¿qué dijo Iris? hace mucho tiempo no veo a Iris, no sé nada de ella hace mucho tiempo, es más de ninguno de mis compañeros de protagonistas sé nada, pero ¿qué dijo? bueno, me lo imagíno".

Culminó hablando sobre su situación afectiva actual, dejando claro que está soltera y que aunque a veces le hace falta tener a alguien para tener plan novios, para ir a cine, tiene claro que todo llega en el momento que tiene que llegar y que no tiene prisa para encontrar el amor.

