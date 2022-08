“Con mi monita no estoy bien”, Epa Colombia habló de su relación con su novia

La empresaria Epa Colombia confesó a sus millones de fanáticos que su relación con su novia Karol Samantha no está del todo bien.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, contó que estaba en medio de una pequeña crisis con la joven.

Epa Colombia sobre su relación con Karol

"Con mi monita no estoy bien, pero yo sé que voy a estar porque yo ya oré, le dije a Dios que esa es la mujer que yo quiero jajajja, a mí no me gustan los manes”, expresó.

Posteriormente señaló que iba a terminar de dejar todo listo para ir donde su novia y tratar de reconciliarse.

“¿Tú qué dices? que me puede perdonar ¿o no? … tú dices que sí, pero si vieras que ella es re-seria”, mencionó.

Posteriormente se dejó ver tomando una chocolatina para llevarle al ritmo de la canción “ATT: AMOR” de los artistas Greeicy Rendón y Mike Bahía, cuyo video musical suma más de siete millones de reproducciones en YouTube.

Más tarde, reveló una fotografía con la joven cenando en un lujoso restaurante, donde dio a conocer que, al parecer, ya habría logrado que la perdonara.

Sin embargo, ella no dio detalles sobre por qué estaban peleando, pero con dicha instantánea dio a entender que nuevamente estarían bien.

Tras la revelación, y que fuera resposteada, varios internautas comentaron al respecto.

"Show business", "está orando jaja", "A ella como que nadie se la aguanta", "Ojalá la perdone y sea feliz ,todos en este *** mundo deberíamos ser felices", "Que sí epa que sí", "Aprender a ser honestos con nosotros mismo, nos evita de estar de reconciliación en reconciliación, hay relaciones tan dañadas que no merecen ser recuperadas , es hora de soltar el costal y conocerse a uno mismo yo empecé conociendo a los demás y me olvidé de mi hoy estoy iniciando a conocer lo valiosa que soy y así empezar a conocer alguien. Que sea merecedor de esta hermosa mujer", "Que cansona", "Pues nadie le preguntó pero menos mal eso no afecta el precio de las papitas de limón", "Con un carro se arregla la situa", "Insoportable solo escucharla, es como un calvario constante", "Yo he conocido gente cansona y está mujer uishhh que fastidio", "Puro cuento", "No se casen por que mire a la EPA no le funciona nada", "Eso con un par de sucursales a nombre de la monita y se arregla todo", "Aquí claramente ella es la del problema”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

