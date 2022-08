Epa Colombia reveló que perdió 13 millones en un accesorio para su perro

La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, reveló recientemente que se había sentido robada luego de mandar a hacer un accesorio muy necesario para que la calidad de su mascota fuera excelente.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones de seguidores, la instagramer se mostró bastante decepcionada y molesta al darse cuenta que, según ella, le habrían cobrado más de la cuenta luego de mandar a hacer un accesorio que su perro necesitaba con urgencia para que su calidad de vida no se viera afectada.

Según manifestó la joven, su mascota necesitaba de una pérgola, una estructura utilizada para la zona exterior de las casas con la finalidad de dar sombra o proteges ciertos espacios delicados de las diferentes condiciones climáticas, pues resulta que su perrito tenía su propia casita en esta parte de la casa y se estaba dañando.

Sin embargo, cuando le hicieron entrega del accesorio y la respectiva instalación, la empresaria quedó inconforme con el trabajo y sintió que la había estafado, por lo que decidió desahogarse con sus seguidores por medio de esta red social.

“Amiga, vieras que me pasó un cacharro… Mi perrito tiene una casita y si has visto que estaba como al aire, tocaba colocarle como una pérgola, como algo. Jum, me cobraron 22 millones, hasta hoy me la instalaron, yo cuando dije… ¿Qué es esta maric**? Amiga, ese trabajo vale 7 millones de pesos. Sí, yo sé que la gente tiene que ganar más, pero cinco millones está bien.