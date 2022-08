Así presumió Epa Colombia los nuevos retoques en su rostro y cuerpo

Luego de la polémica que se provocó con sus escoltas, la empresaria Epa Colombia reapareció en redes sociales para hablar de los retoques se decidió hacerse.

Por medio de sus historias en su cuenta empresarial de Instagram, donde suma más de dos millones de seguidores, la joven señaló que continúa su proceso de aumento de glúteos, pues quiere quedar en talla 8.

“Me ha crecido un montón, natural con sculptra, nada de silicona. Me pongo más cola, voy a quedar tan linda. Me estoy dando mucho amor propio, no hay nada más lindo que uno darse amor propio, sí la doy, la estoy dando un montón”, expresó entre risas.