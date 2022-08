¿Campanas de boda? Epa Colombia afirmó que desea casarse

Sin duda alguna de las noticias más impactantes del año en la farándula nacional, fue la terminación de la relación entre Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, y la futbolista Diana Celis, razón, por la que los internautas aún siguen al pendiente de lo que sucede con las mujeres pese a los meses que llevan separadas.

Recordemos que Epa Colombia sigue revelando algunas de las razones que la motivaron a terminar su noviazgo de casi siete años con la jugadora y es que al parecer, la llama se había apagado desde meses atrás y aunque ambas trataron de rescatar el noviazgo, hubo nuevos factores como la desconfianza y el amor por una nueva persona, los que sirvieron de detonante para darle un fin definitivo a su historia.

Epa Colombia por su parte, se encuentra disfrutando actualmente de las mieles de su nuevo amor con Karol Samantha, con quien parece vivir una intensa relación, que contrario a lo que tenía con Diana, está bastante alejada y protegida de la opinión pública. Recordemos, que Daneidy ha dejado claro que Karol es cero consumidora o fanática de las redes sociales y que por ello, prefiere llevar una vida y relación de bajo perfil, para evitar las opiniones y ataques en muchos casos de terceros.

Tan reservada es esta nueva relación, que muchos se han atrevido a asegurar que hay crisis entre ellas e incluso que finalizaron su noviazgo, sin embargo, contrario a lo que muchos especulan, Daneidy dejó más que claro hace tan solo unas horas que están mejor que nunca, tanto, que ella misma tiene muchas ganas de llevar su amor al altar con ella.

"Antes yo decía noo, "eso de casarse no la da, yo jamas me casaría", yo siempre decía eso, pero ahora si me quiero casar, si amiga, me encantaría casarme, sí linditas", expresó Daneidy entre risas.