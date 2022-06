Elizabeth Loaiza lució su avanzado embarazo con tiernas fotos

La modelo Elizabeth Loaiza presumió su avanzado embarazo a sus fanáticos con tiernas fotografías.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la caleña compartió un carrusel con varias fotografías en las que se mostró luciendo sus últimas semanas de gestación de su pequeña hija Mía, fruto de su relación con el empresario Juan Pablo Benavides.

Elizabeth Loaiza en sus últimas semanas de embarazo

En las instantáneas se ve a la modelo posando sobre un columpio y usando un traje de color morado pastel largo, con el deja al descubierto sus curvas y su enorme barriguita.

Rodeada de flores, la empresaria derritió a ternura a muchos de sus admiradores.

Con dichas imágenes, aprovechó para recordar una importante fecha y resaltar el derecho a la vida.

“Cuando Dios te da una razón más para vivir, nunca tendrás una para rendirte. 7 de junio, Día mundial de los derechos del nacimiento. El derecho a la vida es un derecho universal”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y la pequeña que viene en camino.

“Waoooooooo te ves tan tan pero tan hermosa", "divina", "Eli se ven Preciosas… Princesitas de Dios", "súper divina", "no solo lo bella que eres por fuera, lo más maravilloso que tienes es tu alma", "demasiado divina", "esa barriga es tan linda que parece de mentiras", "hermosa, espectacular foto", "qué bonita y bella", "bellísima, adorable, Dios te bendiga igualmente a tu familia", "me encantan todas, espectacularrrrrr", "awwww qué preciosaaass", "me enamoré", "muñeca", "qué bellas”, “unas princesas hermosas”, “más hermosa que nunca”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Asimismo, días atrás, la modelo había asegurado: “Para mí, lo cierto es que el embarazo hace ver fabulosas a todas las mujeres”.

Por ahora, la modelo continúa disfrutando de sus últimas semanas de embarazo de su segunda hija, de la compañía de su esposo y trabajando en sus respectivos emprendimientos de productos de belleza, zapatillas, entre otros.

Además, de seguir despejando dudas a sus seguidores sobre cómo ha vivido este proceso, lo ansiosa que está por conocer a la bebé y lo mucho que se está preparando que tener más hijos, pues desea que durante la dieta pueda volver a quedar en embarazo.

