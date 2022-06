Elizabeth Loaiza reveló si quiere tener más hijos

La modelo y empresaria Elizabeth Loaiza se ha mostrado bastante emocionada desde que supo que sería madre una vez más junto a su prometido Juan Pablo Benavides y desde entonces no ha parado de compartir con sus seguidores esta alegría.

Ahora, a pocas semanas de recibir en brazos a su pequeña hija Mía, Elizabeth reveló por medio de una reciente anécdota si espera tener más hijos, logrando sorprender a más de uno con su respuesta.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Loaiza apareció para comentarle a sus seguidores que se encontraba un poco nerviosa debido a que la fecha para dar a luz se encontraba cada vez más cerca y aprovechó el momento para contar una anécdota que vivió durante una de sus citas de rutina este lunes 6 de mayo.

Según comento la hermosa mujer, durante uno de sus controles recibió una pregunta que la dejó un poco desconcertada, pues la doctora quiso saber si se iba a operar para no tener más hijos una vez diera a luz a Mía.

“Hoy que me estaban haciendo el examen de sangre me dijo la señora: ¡Ay! ¿Y te vas a operar? Y yo… ¿Pero operar para qué? Me dijo, no pues para no tener más hijos. Y yo… ¿Cómo así? (risas) ¿A son de qué? Y yo pues no, cómo se te ocurre, porque yo sí quiero más hijos, le dije”, comenzó relatando Elizabeth Loaiza, mientras descansaba en el automóvil.