Elizabeth Loaiza luce su embarazo con su prometido y divide opiniones

La modelo Elizabeth Loaiza presumió de su avanzado embarazo junto a prometido con subidas fotografías.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la caleña compartió un carrusel de profesional sesión de fotos.

Posando ligeros de ropa y desde su enorme cama en su casa, los dos ofrecieron románticas poses en las que demostraron lo enamorados que están y lo mucho que disfrutan de esta etapa en sus vidas.

“Me encanta saber que me tienes, que te tengo, que nos tenemos. Por tu paciencia, por las noches de locura y por todo el amor que me das, TE AMO cada día más.

Un increíble resultado con Cebra Kids. Desliza la pantalla y dime ¿Cuál es tu foto favorita?”, escribió la modelo en la descripción de la publicación.

Sus seguidores mostraron opiniones divididas

Tras su revelación, logro miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde los llenaron de halagos.

“Divinos", "bellos", "oh ppor Dios, qué fotos", "pero qué fotos", "me encantan", "odas súper lindas llenas de amor y ternura", "me encanta esas fotos, están brutal", "si es con su esposo no le veo nada de malo, están súper lindas", "qué elegancia de fotos, me encantan, no falta la gente que le pone morbo a todo psss si no les gustan no las vean a mi parecer una elegancia", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Mientras que otros no tardaron en criticarlos, diciendo cosas como: “Me parece q hay fotos para mostrar y otras para la intimidad de la pareja! Definitivamente no dejan nada a la imaginación!!”, “las fotos están muy lindas, pero pienso que para ti no para publicarlas, saludos”, “cálmense”, “de mal gusto”.

Por su parte, la modelo también agradeció a su pequeña y a Dios por lograr el milagro de tenerla en su vida.

“Estar en embarazo por segunda vez es tener la certeza de que el AMOR nunca tiene fin. ¡Soñé contigo desde siempre!. Mía Benavidez Loaiza Gracias por venir a enseñar al mundo que la fe mueve montañas. Después de un cáncer de útero, eres realmente un milagro de Diosito”, dijo.

Por su parte, Elizabeth Loaiza no solo sigue disfrutando de su avanzado estado de gestación, sino que sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido y trabajando en sus respectivos emprendimientos.

