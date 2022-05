Elizabeth Loaiza envía tierno mensaje a su hija por su cumpleaños

En su cuenta de Instagram con más de 2 millones 200 mil seguidores, la modelo e influencer colombiana, Elizabeth Loaiza, publicó una serie de fotos junto a su hija mayor Ana Sofía Escruceria, quien está cumpliendo 14 años este domingo 29 de mayo.

En la descripción de su post, Elizabeth, quien recientemente fue víctima de una estafa en la que cayeron varios seguidores, recordó el momento en el que le dio la bienvenida al mundo a un ser tan especial para ella.

“Mi enana te me creciste en un abrir y cerrar de ojos. Hace 14 años, un 29 de mayo, tuve la oportunidad de ver por primera vez tus ojitos. Te planeé, te esperaba, te anhelaba y ver esos ojos mirándome, me confirmaron que tenerte en mis brazos, había sido la mejor decisión que tomé para siempre. Te convertiste en mi motor de vida, por quien me levanto desde ese entonces a luchar día a día contra cualquier adversidad que me presente la vida” escribió la modelo.