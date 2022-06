Elizabeth Loaiza y las afectaciones que ha tenido su cuerpo por la cesárea

Hace algunos días nació la segunda hija de la modelo y creadora de contenido colombiana Elizabeth Loaiza, Mía.

Durante la etapa del embarazo, Loaiza no dudó en compartir con sus seguidores todo acerca de los cambios en su cuerpo y los diversos síntomas que sufrió.

En estos meses embarazada, también fue muy común ver sus fotos en lencería sensual y con su esposo, demostrando que es una etapa en la que pueden permanecer este tipo de sensaciones.

Ahora que la bebé nació, Elizabeth sigue compartiendo con sus seguidores los momentos más bellos que vive junto a ella, así como también muestra algunas de las cosas que usa o que hace como mamá.

Recientemente, reveló las mayores afectaciones que tuvo su cuerpo por la cesárea y la lactancia.

“Yo tengo por acá esto que me mandaron, queda uno con la barriga como si tuviera cinco meses de embarazo después de una cesárea, llena de líquidos […] Juepucha me duelen los pezones, están así en carne viva y eso que tiene buen agarre porque nos enseñaron en los cursos prenatales a darle así como hamburguesita y a que se pegara bien, hemos hecho ahí la tarea, pero igual duele” explicó la influencer.

También les pidió a sus seguidores consejos para disminuir el dolor y la irritación en los pezones, pues, según ella, le habían prohibido las cremas. Sin embargo, luego aclaró que una de las expertas que la guía la regañó y le recetó una crema.

“Si tienen algo que me pueda poner natural, me dijeron que nada de cremas ni nada por 15 días. Por ahí me acabaron de regañar, yo creo que esta es mucha información en unas solas clases jajaja […] Me mandó ponerme fitoestimulín, tengo los pezones agrietados, me duelen, están en sangre viva… fitoestimulín, lavar bien después de dar tética, secar con toallita de papel”