Elizabeth Loaiza hace una tierna comparación entre Mía y Ana Sofía

Elizabeth Loaiza y su prometido Juan Pablo Benavides se encuentran más felices que nunca pues hace dos días nació Mía, la primera hija de la pareja y por supuesto en sus redes sociales han registrado uno a uno cada momento de esta dulce noticia.

Sin embargo, en medio de la espera para que le den de alta, que finalmente ocurrió este viernes, la modelo caleña conversó un poco con sus fieles seguidores en las redes sociales y en medio de la conversación recordó una frase que le dijeron y que hoy en día le provoca mucha gracia.

Elizabeth explicó que cuando se encontraba con una persona le veían el gran tamaño de su barriga le decían que pronto ella iba a descansar, sin embargo, pocas horas después del nacimiento de Mía ni ella ni su prometido han podido dormir, según explicó Elizabeth Loaiza.

“Cuando veía a alguien y me veían con esa pipota grandota me decían, ‘pero ya casi vas a descansar’ ¿a descansar? ¿a descansar?, Dios Mío. Creo que no hemos dormido absolutamente nada, no hemos podido dormir, creo que está difícil la tarea”, dijo la empresaria en sus redes sociales.