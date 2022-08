El enternecedor homenaje de nieta de Darío Gómez tras un mes de su partida

La repentina muerte de Darío Gómez tiene desde el pasado 26 de julio a todos sus familiares, colegas y amantes de la música del despecho con una gran tristeza en su corazón, pues el llamado "Rey del Despecho" logró dejar un legado imborrable de más de 50 años de carrera artística.

Han sido múltiples los homenajes y mensajes de cariño hacía Darío Gómez por parte de artistas como Paola Jara, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Arelys Heano, Yeison Jiménez, entre otros, que, no han dejado de expresar su tristeza y gran vacio del que fue un icóno y maestro para muchos de ellos en la música.

Sin embargo, en las últimas horas un mensaje por parte de una nieta del interprepete de "Nadie es eterno" sorprendió a miles de internautas, quienes no dudaron en dejarle un mensaje de ánimo a la joven, quien es hija de Jorge Gómez, hijo de Darío.

La joven, compartió un post en su cuenta oficial de Instagram para rendirle un homenaje a su abuelo paterno, quien según expresó en el mensaje en el que acompañó el enternecedor video con los mejores momentos junto al "Rey del Despecho".

Una vez más abuelito lindo, tan solo un mes de tu partida y todavía no lo creo. Siento que aquel día en el que me llamaron a decirme que ya no estabas fue ayer; te pienso cada día de mi vida, tus recuerdos viven en mi todo el tiempo, tus miradas alegres, tus sonrisas, así como en todas las fotos es que te recuerdo, así de feliz y satisfecho con la vida.

Valentina, expresa que con ese mensaje quiere rendirle un homenaje a su abuelo por todo lo que significó en vida para ella y quien siempre fue su apoyo desde pequeña y al que consideró su modelo a seguir. Del mismo modo, la joven resaltó todos esos momentos en el que su abuelo la hacía divertir con sus comentarios y anécdotas.

Dejaste un vacío gigante en todos nosotros, no te imaginas la falta tan grande que me haces. Me hace falta ese abuelo chistoso, que me apoyaba a pesar de todo, que me hacía soñar en grande, que me daba el mejor ejemplo, me hacía ver la vida de una manera tan diferente y tan bonita. Fuiste, eres y serás mi abuelito por toda la eternidad.