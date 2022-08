Arelys Henao rompió en llanto durante homenaje a Darío Gómez

Colombia sigue de luto tras el fallecimiento del cantante de música popular Darío Gómez , quien en la noche del pasado martes 26 de julio perdió la vida a causa de un repentino ataque cardiovascular que apagó su voz a las 7:31 p.m, según lo confirmó la Clínica de las Américas en su comunicado oficial.

Desde luego, esta noticia no sólo conmocionó a los millones de fanáticos que tenía el cantante de 71 años en Colombia y las afueras sino que también afectó fuertemente a reconocidos colegas musicales y figuras del medio como fue el caso de Paola Jara, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Elianis Garrido, Pipe Bueno, entre muchos otros, que no han ocultado su tristeza tras la pérdida.

Quien tampoco ha podido ocultar la tristeza que la embarga es su gran amiga y púpila, la "Reina de la música popular" Arelys Henao, quien desde que se confirmó el fallecimiento se ha mostrado muy conmovida en sus redes personales, lamentando la partida y reconociendo la enorma labor que el hizo con ella tanto a nivel profesional como personal. Además, del gran legado que le dejó al género en Colombia.

Arelys Henao y otros artistas rinden homenaje a Darío Gómez

En el marco de la Feria de las Flores que se celebró en la capital antioqueña, Medellín, la cantante y otros colegas del género como Jhonny Rivera, se subieron al escenario del Estadio Atanasio Girardot, para cantar algunos de los éxitos más importantes de Darío y para recordar con su música y emotivos mensajes, lo grande que fue "el maestro".

"Un apaluso para El Rey del Despecho, gracias por apoyarlo, gracias por amarlo tanto en vida...Un poco de lo que vivimos en el estadio Atanasio girardot en el concierto de clausura feria de las flores, homenaje a @elreydeldespecho #dariogomez con Los Legendarios", dijo Arelys a los asistentes, luego de interpretar la canción más recordada de Darío Gómez: "Nadie es Eterno en el Mundo".

Como se puede evidenciar, fue mientras Jhonny Rivera y los legendarios estaban en pleno show, que la mujer no pudo contener sus lágrimas y en un afectuoso abrazo con una de las mujeres en tarima, demostró que no ha podido reponerse de la partida de su amigo, colega y maestro. Este gesto, conmovió desde luego a sus millones de seguidores.

"Que bella eres,tu humildad te hace grande", "Que corazón tan hermoso tienes esa humildad tuya es hermosa te quiero", "Arelys todo estuvo muy lindo pero algo q no le gusto a la gente y a mi, q la mayoría asistimos por usted, y solo pudo cantar 3 canciones salí aburrida, pero se q no es tu culpa es de los q organizaron ese concierto, esperar 8 horas para tan poquito", "Lo maximo...Se que un día no muy lejano volveré a mi bella #Medellín.Se sobraron con tan bello homenaje" y "Mi Reyna, nadie mejor que Ud para cantar las canciones del maestro Darío Gómez, un fuerte abrazo", fueron algunos de los comentarios.