"Jamás he pedido dinero", Jhonny Rivera aclaró situación sobre su caballo

El pereirano Jhonny Rivera siempre se ha destacado por ser uno de los artistas más queridos por las personas, pues el intérprete de canciones como "Te extraño", "El mujeriego" y "Mi decisión" ha logrado forjar un carrera llena éxitos y reconocimientos.

Asimismo, en los últimos años el artista también se destaca en redes sociales, en donde constantemente comparte con sus seguidores algunos momentos de su vida personal y profesional.

Recientemente, el artista lleva mostrándoles a sus seguidores cómo avanza la recuperación de un caballo que rescato en semanas anteriores, el cual llamó en primer momento "Chaplin" pero tras varias críticas decidió colocarle bautizarlo como "Valentino".

Aunque el artista ha expresado y mostrado algunos de los procedimientos que deben hacerle al equino, recientemente se armó una polémica en torno a la misma, debido a que, algunos internautas habían asumido que el artista estaba pidiendo dinero para las cirugías de su caballo, algo que, el artista decidió salir a aclarar.

El artista a través de su cuenta oficial de Instagram compartió un video en el que aclaraba toda la información que venía circulando en internet en los últimos días entorno a los procedimientos que debían hacerle a su caballo Valentino.

Por eso, ante la desinformación de algunos medios y la molestia de algunos internautas en su contra, el artista fue radical en cortar cualquier tipo de rumor acerca del procedimiento de su caballo y cualquier información que insinuara que él quería lucrarse monetariamente del tema.

Me tienen muy incómodo con ese ataque tan verraco, insultándome y diciendo que yo estoy pidiendo plata para operar al caballo, ¿en qué momento he pedido plata?, yo eso lo voy a hacer con recursos propios, y me da pena con la gente que de buena manera se ha involucrado y me está apoyando como por ejemplo el doctor, porque él estará pensando que me quiero lucrar y él no me está cobrando ni por venir a tomarle las radiografías. Que mal que hagan eso algunos medios de comunicación.