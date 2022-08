El drástico cambio físico de Juliana Calderón tras cirugía

La empresaria de queratinas Juliana Calderón y hermana de la polémica influencer Yina Calderón recientemente sorprendió a sus más de 630.000 seguidores al compartir su avance tras más de un mes y medio en el que se sometió a procedimiento estético para bajar de peso y tonificar su cuerpo.

La mujer compartió un video en el que contaba cómo se siente tras un mes de haberse operado, en donde iba contando todo lo que ha tenido que hacer para poder recuperarse de la mejor manera, pues aseguró que, no ha sido nada fácil, ya que, ha tenido que sacrificar varias comidas y el alcohol, este último no lo ha quitado del todo.

Al ver el video de Juliana de primera mano, la creadora de contenido ya se ve a simple vista más delgada y estilizada, pues luce una especie de buso ajustado que resaltan sus curvas y abdomen, acompañado de un jean de color claro.

La influenciadora empezó contando que iba a mostrar los resultados de su cirugía tras un mes de habérsela realizado, puntualizando en que, lo más drástico era que se había bajado de peso de gran manera, agregando que, esto se debía a la estricta dieta que ha tenido que afrontar y las restricciones que tiene, en especial no beber alcohol.

Sin embargo, fue sincera al expresar que, aunque no debía tomar alcohol, lo seguía haciendo, pues es algo que, según expresó, no ha sido posible resistirse.

Les voy a mostrar cómo va el proceso tras la cirugía, ya llevábamos mes y medio, me he adelgazado 15 kilos, la alimentación es mínima, me toca cuidarme y no tomar alcohol, aunque sí lo he hecho, por eso, no sigan mi ejemplo.