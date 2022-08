Juliana Calderón desmiente a Yina sobre acusaciones en su contra

La empresaria de fajas Yina Calderón sorprendió en los últimos días a sus millones de seguidores al hacer públicos los supuestos problemas de alcoholismo que estaría atravezando su hermana Juliana Calderón, quien lleva varios días fuera de la ciduad, no por trabajo como ella dice, sino por estar bebiendo en la camioneta.

Recordemos que Juliana se pronunció hace unas horas atrás en sus redes sociales personales, donde explicó que estaba un poco pérdida por la carga laboral que tenía encima, sin embargo, Calderón la desmintió completamente.

Pura Mie#$% no está trabajando, está tomando desde el sábado seguidores, sí, mi mamá tiene razón, necesito que me ayuden a que mi hermana se devuelva para Bogotá, está en el Huila desde el sábado , por allá está que toma en esa camioneta por todo lado, ella no es así.

Tras esto, la ola de críticas para la empresaria de productos capilares no se hizo esperar, ya que según lo confirmó ella misma en su más reciente ráfaga de historias la estaban tildando de "irresponsable" y "mentirosa" por supuestamente conducir sin importarle el estado de alicoramiento. Muchos, le recordaron que no solo pone en riesgo su vida, sino la de personas inocentes a las que puede accidentar por su imprudencia.

Tras los múltiples ataques, Juliana tuvo que aprovechar su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse al respecto y dejar claro que las palabras de Yina no fueron del todo ciertas y que ella nunca se iría a beber, con su camioneta de por medio. También dejó claro, que no entiende porque su hermana inventó tal cosa.

Resulta y pasa que hay mucha gente que me está tratando mal, que cómo así que yo borracha, que con un carro y manejando, una cosa y otra...de pronto mi hermana Yina subió esas historias pero realmente no fueron así las cosas, yo no andaba con la camioneta, yo lo primero que hice fue irla a guardar, le entregué las llaves a mi abuelita y si me fui en una moto con un amigo y nos fuimos a seguir tomando.