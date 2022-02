Diana Celis respondió viejo comentario donde la tildaron de interesada

Hace tan solo dos días, que la empresaria de keratinas Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el mundo digital como 'Epa Colombia', confirmó su ruptura con la futbolista Diana Celis, quien fue su pareja por casi 8 años.

“Quise tomar una decisión para mi vida y espero y espero que la respetes, yo decidí quedarme sola. No quiero engañarme, engañar a otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola”, señaló Epa.

Tras esto, los rumores de una nueva relación y hasta acusaciones de maltratao e infidelidad ha rondado la ex pareja. Cuanto todo parecía calmarse, Diana, dio vida a un fuerte comentario que le puso una seguidora, donde la acusó de no corresponder materialmente a los obsequios de Daneidy.

Siempre es Epa bien detallista, la Celis nunca tiene un detalle con ella, nunca veo que le regale nada, parece que le pagan con tapas

A esto, la futbolista que hoy se encuentra lesionada, respondió de manera contundente, afirmando que ella nunca hizo nada con su pareja con la intención de subirlo a las redes sociales. "Tengan claro que muchas cosas de las mque se muestran no e slo que pasa en realidad, subo a mis redes quien verdaderamente soy".

Las palabras de Diana no quedaron ahí y culminó haciendo una reflexión al respecto, donde aseguró que los detalles no son únicamente las cosas materiales, sino la compañía, el apoyo y los cuidados. Añadió además que siempre le dejó eso claro a Daneidy pero que era ella a quien le nacía dárselos, en vista que Diana no le pedía nada.

