¿Juntas de nuevo? Diana Celis aumentó rumores de reconciliación

La empresaria de keratinas Daneidy Barrea Rojas, mejor conocida como Epa Colombia sorprendió en los últimos días a sus millones de seguidores con la repentina cercanía que está teniendo con quien su pareja por casi siete años, la futbolista Diana Celis, con quien terminó su vínculo amoroso para comienzos del 2022.

Recordemos que apartir de allí, se presumió de manera pública muy enamorada de su nueva pareja Karol Samantha, quien fue su amiga desde el colegio y con quien ahora, según varios medios especializados en entretenimiento, no estaría viviendo su mejor momento, al punto, en que muchos se han atrevido a asegurar que su relación llegó a su fin.

A todo esto, se sumó que en días pasados la bogotana volvió a seguir en sus redes personales a Diana Celis, con quien además tuvo un inesperado reencuentro, ya que segpun la filtración de fotografías estaban juntas en una notaría, con fines desconocidos públicamente. Con esto, despertó la incertidumbre de muchos, sobre si hay probabilidades de reconciliación, con la que se dividieron posturas al respecto, entre quienes se alegran por la posibilidad de volver a verlas juntas y entre quienes ya se habían hecho a la idea de no verlas juntas y de su nuevo noviazgo.

Con el tema en tendencia, Diana cumplió con el viaje que anunció días atrás para cumplir uno de sus sueños y hace unas horas, sorprendió con unas historias, donde se mostró muy feliz y enamorada cantando fragmentos de sencillos, que muchos interpretaron como dedicatorias para su situación con Daneidy.

"No es mía porque aquí no está, ella es tuya porque se te va, indeleble, ilegible, asesina, yo barato y ella ama las cosas finas...pero de ninguna manera, podrás olvidarte de todo lo que hicismos aquella luna llena, mami tú, no podrás olvidarte", fueron parte de las líneas que cantó la futbolista.