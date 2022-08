"Me da miedo salir" Epa Colombia preocupó con angustiante relato

Hace tan solo unas horas la empresaria de keratinas Daneidy Barrera Rojas mejor conocida como Epa Colombia preocupó a sus millones de fanáticos al relatar el angustiante episodio que vivió en la jornada de este martes.

Amiga, acá dodne me ves como si nada me hubiera pasado, ayer me pasó de todo, uy no amiga, ayer un man se me atrevesó por la mitad de la carretera y se me atravesó y me dijo que me van a hacer daño, que tenga mucho cuidado entonces yo de una vez le dije, "socio, usted tiene armas, hágame el favor y se la quita" y si claro, el man tenpia un chaleco antibalas y un arma traumática y me dijo, no pero es que yo a usted no le voy a hacer nada...