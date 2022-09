‘Cosas que han pasado desde que te fuiste’: Dayana Jaimes a Martín Elías

Dayana Jaimes, la periodista y presentadora que es viuda del cantante Martín Elías, ha recordado los mejores momentos junto a su esposo cada vez que tiene oportunidad en redes sociales, pues se ha destacado por ser una mujer que siempre conmemora lo que significa la memoria de Martín Elías.

En su cuenta de Instagram con casi dos millones de seguidores, la bella mujer publicó un video en el que recordó las cosas y eventos que ha tenido que vivir con su hija desde que él partió de este mundo terrenal.

“Paula se graduó y está en la primaria, tuvo su primer recital de canto y pensé mucho en ti, tu compadre se casó y paula fue su damita, he superado el miedo a los aviones, aprendí a administrar lo que tanto querías, me gradué de la maestría que tanto quería, Paula ama a Martincito, Paula conoció sus raíces, Paula aprendió a tocar piano” son las cosas que expresó Dayana que han pasado desde que su esposo no está.