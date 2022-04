Daniella Álvarez mostró cómo va su recuperación tras no poder caminar

La ex Señorita Colombia Daniella Álvarez compartió con sus miles de fanáticos cómo va su proceso de recuperación tras la herida que se hizo en su pierna y que le provocó que por ahora no pueda caminar y deba mantenerse en silla de ruedas.

Te puede interesar: Daniel Arenas y su mensaje a Daniella Álvarez por su sorpresa de cumpleaños

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma más de cuatro millones de seguidores, la modelo compartió imágenes de la curación que le estaban haciendo en la clínica tras ir a su control.

Allí dejó ver que la herida está un poco mejor gracias a los cuidados que ha tenido tras acoger todas las recomendaciones de su médico.

Cabe detallar que dicha herida avanzó a gran magnitud tras esforzar de más su pie y no haberse dado cuenta por la poca sensibilidad que tiene en esta área.

“Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar. Y bueno de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender TANTAS COSAS” , dijo en su momento.

Ahora, compartió un carrusel con varias fotografías posando desde su silla de ruedas y contando cómo han sido estos días en los que no ha podido ponerse su prótesis.

“Por estos días que no puedo caminar mi silla de ruedas ha sido mi mejor amiga! La herida de mi pie ha ido mejorando sustancialmente en estas 3 semanas gracias a que nunca apoyo mi pie PARA NADA! Cuando fui amputada mi casa ortopédica me aconsejó esta silla que es única, primero porque el colchón donde me siento es especial para evitar escaras, es una delicia poner mis nalguitas ahí y estar sentada todo el día, segundo porque las llantas tienen un sistema de desmonte rápido, solo toco un botón y quito las ruedas súper fácil y así mi silla cabe en todas partes! Agradecida como siempre con papá Dios y bueno, ahora esperar que me cierre la herida para volver a mi prótesis”, escribió.