Daniel Arenas y su mensaje a Daniella Alvarez por su sorpresa de cumpleaños

El actor Daniel Arenas fue sorprendido en su cumpleaños por su novia, la exreina Daniella Álvarez, con una gran reunión en compañía de sus más allegados.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que mostró cómo celebró un año más de vida y con ellas aprovechó para dedicar emotivas palabras sobre lo afortunado que se siente.

“Soy tan Bendecido tan premiado por mi Dios y la Vida (…) Tengo la fortuna más grande y poderosa del mundo: Haber encontrado el Amor de vida, tenerla a mi lado y todos los días construir y materializar los Sueños que algún día los dos visualizamos Tener con vida, sanos, únicos y cerca a los seres más hermosos y amorosos del mundo, mis padres. Poderme ver compartir y abrazar con mis hermanos que tanto amo y valoro. Contar con amigos del ALMA que a pesar del tiempo y la distancia siguen AHÍ intactos y para siempre. Sentir el cariño único y verdadero de un público que sin pedir nada a cambio me aceptan y valoran tal como soy. Pero lo más Importante sentir a DIOS EN MI CORAZÓN y VIDA Gracias a él lo tengo todo y nada me falta” , escribió.

Agradeció a sus seguidores y allegados por todos los mensajes de cariño y buenos deseos que recibió.

Además, dedicó palabras específicas para la modelo por la gran sorpresa que le dio y por estar en su vida.

“GRACIAS Daniella por llenar de AMOR y DETALLES cada minuto de mi día Feliz.

AMO LAS SORPRESAS.

Siempre me ha gustado expresar mi sentir y manera de pensar espontáneamente, quiénes me conocen y acompañan de años lo saben.

No comparto mucho mi privacidad mi día a día lo atesoro y doy un valor muy especial, pero aquí estoy y siempre estaré para dar y servir.

Gracias por estar”, agregó.