Daniella Álvarez encantó con imágenes inéditas junto a su novio, Daniel Arenas

La hermosa ex reina de belleza Daniella Álvarez compartió en la red social de Instagram, donde tiene más de 4 millones de seguidores, el amor que siente por su pareja y la felicidad de festejarle un año más de vida.

“Celebrar tu vida desde el amanecer hasta el anochecer, te amo @danarenas 30/03/2022”, fueron las palabras que usó Daniella para publicar un enternecedor video junto al amor de su vida.

El actor Daniel Arenas celebró sus 43 años y Daniella muy orgullosa posteó dos mensajes en su cuenta oficial para mostrar al mundo la hermosa relación que están viviendo juntos, donde el uno complementa perfectamente al otro. Daniel definitivamente ha sido un apoyo incondicional para la hermosa modelo colombiana.

En la última publicación, Daniella derritió de amor en las redes con un enternecedor video en el que recogió algunos de los mejores momentos que han vivido juntos como pareja.

En el video sonó de fondo la romántica canción ‘Esto es vida’ de Draco Rosa interpretada junto a Juan Luis Guerra, y sobre éste Daniella además le dedicó unas enternecedoras palabras: “Amor lindo que la vida me permita seguirte amando cada día. Que el tiempo nunca se acabe para verte sonreír. Mi lugar favorito siempre será tu lado. Tu amor me da fuerzas y alegra mis días. Me gusta tu perfume, hueles al amor de mi vida. te amo”.

Casi 130 mil personas reaccionaron al video de Daniella y no dudaron en manifestar lo “lindos” que se ven juntos y enviar sus buenos deseos para la pareja que tiene enamorada a los colombianos.

“Divinos que viva el amor sincero”, “que lindos”, “bellos”, “hermosa pareja”, “ustedes son demasiados lindos”, “que bonito que se tengan el uno al otro”, “mil bendiciones”, se lo merecen, que viva el amor”, fueron algunos de los comentarios que recibió la pareja.

