Con twerking, Dani Duke se mostró bailando al ritmo de ‘El Alfa’

La influenciadora Dani Duke se dejó ver realizando un atractivo baile con el que dividió opiniones en sus fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, a joven compartió un video en el que se mostró realizando una popular coreografía.

En la grabación decidió realizar cautivadores pasos de baile al ritmo de la canción “Gogo Dance” del artista “El Alfa, el Jefe”, cuyo video musical suma más de 13 millones de reproducciones en YouTube.

En el clip se mostró luciendo un ajustado pantalón de animal print y un crop-top de color negro, dejando al descubierto su delgado abdomen.

Dicho look lo acompañó con el pelo suelto y unas gafas oscuras.

Bailando al aire libre, ofreció a sus admiradores sus mejores movimientos de cadera.

Sus seguidores reaccionaron a los movimientos de Dani Duke

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde algunos la llenaron de halagos por su belleza y pasos de baile, mientras otros no tardaron en criticar sus movimientos.

“Se mueve más mi lavadora", "se mueve más los papeles en la eps", "se mueve más un ojo de vidrio", "puras mujeres destruyendo a otras mujeres que triste, como les encanta destruir por redes", "no sé, pero está flaca no tiene gracia", "amiga date cuenta", "está exageradamente flaca", "muy linda, pero siga mejor con los reels de maquillaje", "jajajajajajajaj me caes súper bien, me encanta tu contenido, pero para bailar si paila amiga ajjajajajajaja estás pero Paila jajajajaja", "Las envidiosas criticando, ya quisiera tener la cuerpa", "ya se está pareciendo a la liendra y todo", "perfecta", "la bebé dándola toda", "se mueve más la fila del Transmilenio", "ya tiene el mismo cuerpo que el novio", "Dani no le hagas caso a la frustradas en las redes sociales, eres bella", fueron algunos de los mensajes que le dejaron los internautas.

Por ahora, la joven continúa entreteniendo a sus seguidores con su diverso contenido en el que presume su figura, ofrece tips de belleza y maquillaje y comparte parte de su estilo de vida.

Asimismo, sigue disfrutando de su relación con el también creador de contenido ‘la Liendra’, quien actualmente está en Europa dándose unas merecidas vacaciones y retratando a sus fanáticos cómo ha sido su paso por allí.

