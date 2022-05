Dani Duke se muestra preocupada por viaje de La Liendra a Europa

En su cuenta de Instagram con más de 4 millones 100 mil seguidores, la influencer colombiana conocida como Dani Duke les explicó a sus seguidores cómo le ayudó a su novio, La Liendra, para que tuviera un viaje perfecto a Europa.

Sin embargo, esta bella creadora de contenido, quien recientemente mostró el amor por su novio con románticas fotos, no dudó en reconocerle a los internautas que también le preocupa el viaje porque Mauricio va a estar sólo en Europa durante varios días y no habla más idiomas aparte de su nativo español.

“Ayer me acosté muy tarde porque empacar con mi novio es muy difícil de verdad, o sea yo pasé toda la mañana de ayer haciéndole sus outfits y después él llegó y me dijo como ‘no, no, no, vida, vamos a comprar ropa al centro comercial’, compró mucha ropa y yo era como ‘bebé, no necesitan tanta ropa’, entonces había que volver a armar su maleta, mejor dicho que no se le fuera a quedar nada, todo con todo y… nos dormimos súper tarde.

Y es que la bella influenciadora no sólo trasnochó para dejar la maleta y todo lo del viaje listo, sino que, además, madrugó para llevarlo y despedirlo en el aeropuerto.

“Después me levanté súper temprano para llevarlo al aeropuerto, entonces me da como migraña […] pero bueno, ya mi novio se fue, me hace falta. Me quedé súper triste porque se fue sin mí, pero ya, si Dios quiere, en una semanita nos veremos. Deséenle mucha suerte […] Yo voy a estar tan pendiente de sus historias y todas sus cosas porque él va a estar solo en Europa, o sea los primeros días va a estar con Danibet, pero después va a estar solo y no sabe inglés, no sabe francés, mi novio, Dios no lo desampares”.