Dani Duke mostró su amor por La Liendra con románticas fotos

La relación entre los influenciadores, La Liendra y Dani Duke, está en su mejor momento. Y es que en varias ocasiones han dejado ver su amor y la estabilidad de su relación y eso ha sido de admirar para sus seguidores.

Para no perderse: La Liendra hizo curiosa reflexión sobre cómo son los hombres.

Y esto sobre todo porque en las últimas muestras en redes sociales de ambos, se han dejado ver muy felices, pero además demostrándose amor en todo su esplendor. Para muestra la más reciente publicación de Dani Duke donde le manifestó no solo el amor sino la admiración que siente por él y por los logros y sueños que cumple.

En una galería especial dejó ver fotos exclusivas de la noche de una importante premiación, donde La Liendra se ganó un premio muy importante y ella decidió resaltar ese galardón, pero también todo el esfuerzo que él ha hecho para conseguir todo lo que se ha propuesto.

Además, dejaron ver sus looks, y el estilo de esa noche que sin duda los identifica como pareja y como son ellos en las redes sociales y el día a día.

“Noche de premios con mi La liendra ganó premio al mejor creador de humor de lo más difícil que hay … hacer reír a la gente”, expresó la influenciadora en su cuenta de Instagram con fotos especiales, románticas y con mucho amor que decidió publicar en sus redes sociales. Pero no solo eso, sino que La Liendra dejó ver que también está agradecido y muy enamorado de su novia y lo importante que es ella para este proceso.

No dejes de leer: La Liendra confesó que antes no salía por tantas fotos que le pedían sus fans

“Mi mona hermosa. Gracias por ser tan especial conmigo. Mi paletota”, le respondió el influenciador en la publicación de su cuenta de Instagram donde los comentarios y los ‘likes’ no se hicieron esperar. Y es que hubo opiniones de todo tipo, primero quienes destacaron que se ven hermosos, que son una linda pareja y que están muy felices de que ambos se vean felices y estables, pues se lo merecen.

Pero también hubo quienes quisieron genera polémica asegurando que Dani Duke está muy delgada, que paren hermanos y que no se ven bien juntos, pues es parte de alianzas y estrategias. Y también hubo quienes no dudaron para de nuevo hablar de la forma en la que La Liendra fue a la premiación, con zapatos de estar en casa, o “chanclas”, como se le conoce en Colombia al tipo de calzado que decidió lucir el influenciador en esta ceremonia y que no fue bien visto por muchos usuarios de redes sociales.

Puede ser de tu interés: Dani Duke y La Liendra contaron lo más loco que han hecho en la intimidad