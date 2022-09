Cristina Hurtado y su complicada situación al salir a caminar

La modelo y presentadora colombiana, Cristina Hurtado, quien recientemente hizo curiosa confesión al mostrar el cuarto de su hijo Mateo, mostró una complicada situación que tuvo que vivir por salir a hacer una diligencia caminando.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones 400 mil seguidores, la famosa colombiana mostró que su salida a caminar se agravó al olvidar la sombrilla en su casa y no poder tomar un taxi, pues justo cuando quiso hacer su diligencia caminando, se ‘vino un aguacero’ terrible que la dejó empapada.

La también modelo, esposa de Josse Narváez, explicó que no sólo fue la lluvia la que la sorprendió, sino que cayó con granizo por lo que también sufrió un poco al sentir que las bolitas de hielo le pegaban en la cabeza.

Al llegar a casa, el jean y el saco blanco que tenía puesto estaban completamente empapados y tuvo que cambiarse lo más pronto posible para no pescar una posible gripa. Sin embargo, antes les quiso mostrar a sus seguidores cómo escurría el agua de su ropa al apretarla.

“Me pegué tremenda lavada, miren este aguacero, estoy debajo de un árbol, no cogía taxi, o sea no, todavía me falta… estoy cansada de correr. Bueno, ya les cuento cómo termina esta aventura … bueno, llegué a mi casa que es lo importante, lavada, miren esto, todo se escurre, pero llegué que es lo importante ¿Qué tal la lavada ah? A ver, miremos esto… ¿Cómo les parece? Pero bueno, ya estoy aquí, ya me voy a cambiar rapidito porque de pronto me hace daño. Oigan y ¿Saben qué es lo peor? Que cayó granizo y me estaba doliendo la cabeza” contó la famosa mientras mostraba las consecuencias de su salida.