‘No es un meme’: Universidad genera polémica por clases sobre Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien recientemente cumplió el sueño de una niña que vivió un tiroteo en Estados Unidos, se ha considerado como uno de los íconos y artistas más grandes del reggaetón.

Sin embargo, pocas veces se ha visto como un símbolo cultural latinoamericano, teniendo en cuenta que su música y su voz tiene tanto fans como varios detractores.

Esta falta de visibilidad en los aportes culturales que Bad Bunny pueda hacer a los latinos dejó de existir gracias a un director asociado de la facultad de periodismo y ciencias de la comunicación de la Universidad Estatal de San Diego llamado Nathian Rodríguez.

El profesor dio una entrevista a un medio internacional para exponer sus argumentos para abrir, en 2023, una clase especializada en la aportación cultural del cantante en toda latinoamérica, pues, según él, el conejo malo ha logrado transformar no sólo las formas en que se hace la música urbana, sino también las características que definen la masculinidad latina.

Uno de los principales puntos que expone Rodríguez tiene que ver con dos grandes particularidades del reggaetón: el machismo y la hiper masculinidad, pues considera que Benito ha logrado hacer este tipo de música sin estas dos características o dando otras posibilidades de ver la masculinidad: un poco más inclusiva y amorosa.

De acuerdo con el educador, la clase va dirigida a los estudiantes, en especial a los latinos, que no hayan podido reconocer su propia identidad o hablar de temas que en otras clases no sea posible tocar, pues busca descubrir la aportación cultural que Bad Bunny ha tenido en los latinoamericanos.

