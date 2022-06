Así reaccionó Cintia a broma de su esposo de un chat donde una mujer le coquetea

El influenciador Jhoan López, esposo de la creadora de contenido Cintia Cossio, divirtió a miles de sus seguidores luego de mostrarles la reacción de la joven a una graciosa broma.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, el joven compartió una grabación donde dio a conocer el particular momento.

Esposo de Cintia Cossio le hace curiosa broma

El paisa estaba grabando a la influenciadora, que se encontraba acostada en un sofá de su casa revisando su teléfono celular, mientras él se encontraba cerca también mirando su móvil.

Este puso un audio donde se escucha a mujer preguntándole cuándo se van a ver, pues siempre está con su pareja.

“Ay no bebé ¿cómo así? ¿cuándo nos vamos a ver? usted siempre está todo ocupado con esa novia. Más bien cuando la vaya a dejar ahorita o ya no esté con ella, me avisa que yo aquí lo espero, usted sabe dónde vivo, un besito”, se escucha en la grabación.

Cintia de inmediato se levanta del sofá y lo mira, para luego dirigirse rápidamente donde él y mirar con quién está hablando.

“Le puse este audio y casi le da algo”, confesó Jhoan López en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde lo llenaron de halagos por su valentía y aceptaron lo mucho que se rieron con la reacción de Cintia.

“Nunca había reaccionado tan rápido", "el que tenga miedo a morir, que no nazca jajaja. Hermano usted no le teme a nada", "corrraaaaaaaaaaa porque lo van a dejar hasta sin apellido mijo", "yo me hubiera parado más rápido", "esa Cintia si es nivel Dios en toxica jajaja", "Jajajajajaja ay noooo", "jajajajajajajaja hasta piernas le faltaron a Cintia para ir a escuchar quién era", "qué necesidad de arriesgar la vida así cucho", "jajajajjajaja la cara de Cintia", fueron algunos de los mensajes que les dejaron sus admiradores.

Además, por medio de sus historias en la misma red social destacó lo mucho que le gusta hacerle este tipo de broma a la creadora de contenido.

Cabe recordar que, ambos suelen hacerse bromas de este tipo, en especial, él hacia ella, donde sus reacciones se roban toda la atención de sus fanáticos.

Los dos siguen disfrutando de su matrimonio y su hijo Thiago, y continúan entreteniendo a sus seguidores con su diverso contenido para redes sociales.

