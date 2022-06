Cintia Cossio aclaró por qué no interviene en las rupturas amorosas de Yeferson

La creadora de contenido Cintia Cossio y su hermano Yeferson se han caracterizado por ser una de las parejas de hermanos influenciadores más unidas, a tal punto de crear contenido junto y crecer en redes sociales de la mano, siempre apoyándose el uno con el otro.

Te puede interesar: Con conmovedor mensaje, Cintia Cossio despidió a su gatito

Como muchos de sus seguidores saben, Cintia siempre se la ha llevado bien con las diferentes novias que ha tenido su hermano a lo largo de los años, por lo que un internauta recientemente le preguntó por medio de una dinámica que la joven realizó que cómo reaccionaría si Yeferson decidiera volver con algunas de sus exnovias.

Antes esto, la creadora de contenido paisa quiso ser bastante sincera, pues los escándalos que han rodeado a su hermano han estado relacionados precisamente a este tipo de acciones por parte de él. Pues recordemos que Cossio terminó su relación con Jenn Muriel luego de estar diez años juntos y luego se vio envuelto en un romance fugaz con la también influenciadora Aida Victoria Merlano.

CINTIA COSSIO Y SU RELACIÓN CON LAS EXNOVIAS DE SU HERMANO

La creadora de contenido manifestó que a raíz de una experiencia que tuvo con una de las exnovias de su hermano, decidió no volver a meterse en las decisiones que él tomara con respecto a su vida sentimental. Incluso, Cintia confesó que en algún momento le había hecho la vida imposible a una de las novias de su hermano, porque simplemente extrañaba a su excuñada.

“Les voy a contar un pequeño StoryTime, hace muchísimos años Yef tuvo una novia que yo adoraba con el alma. Ella se llama Vivi. Resulta que cuando Yef terminó con Vivi por cosas de la vida, vivi también terminó su relación conmigo. Yo a ella la adoraba demasiado, de hecho, yo me metí demasiado en ese rompimiento como, nooo, ¿Por qué? No sé qué, y eso me conllevó a varios problemas con mi hermano, por decirlo así, y con la chica que empezó a salir con mi hermano. Incluso, se la empecé a montar demasiado a esa chica”, comenzó explicando.

Fue a raíz de esta experiencia que Cintia tomó la decisión de nunca más volver a intervenir en las relaciones de Yeferson sin importar qué tan apegada esté de alguna de sus novias.

“Yo me juré no volverme a meter en la relación de mi hermano, ni de ningún familiar, o sea, ni pa’ bien, ni pa’ mal. Lo único que hice fue hacerme daño emocionalmente. Entonces desde ese momento decidí: No me vuelvo a meter en nada. O sea, en nada, él es un hombre, él sabrá qué hace, qué no hace”.

No dejes de leer: Cintia Cossio confesó qué fue lo más tóxico que hizo cuando terminó con Jhoan