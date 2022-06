Cintia Cossio confesó qué fue lo más tóxico que hizo cuando terminó con Jhoan

Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido más conocidas en nuestro país, sus dinámicas y relación familiar con Yeferson Cossio la han posicionado como una de las mujeres más mediáticas de los últimos años.

De hecho, la relación de la paisa también es muy comentada en redes sociales, pues la mujer suele compartir con sus seguidores momentos de su vida y anécdotas divertidas. Cintia nunca se ha cohibido de contarle algo a los internautas; de hecho, se caracteriza por ser frentera y sincera.

Actualmente, Cintia goza de una amorosa relación con el también creador de contenido Jhoan López, quien se volvió famoso por implantarse senos junto a su cuñado Yeferson, esto ocurrió a comienzo del año 2021.

Cintia y Jhoan también comparten contenido divertido en sus redes, sobre todo bromas que suelen hacerse entre sí.

En una entrevista exclusiva con Cintia Cossio, la bella mujer le confesó a SuperLike.com si fue o no tóxica alguna vez y qué fue lo que hizo al dejarse llevar por sus sentimientos de rabia y tristeza.

Cossio respondió que actualmente sería un 4; sin embargo, en su pasado, un 10 le quedaba en pañales.

La relación ha tomado demasiada madurez, pero yo llevo con él 10 años, desde los 15 años, mi segundo novio, a él le tocó todo (comentó entre risas), pero ya no, ya soy más tranquilita, sí soy enojona, pero no como antes que no soportaba verlo ni escribir en el celular