Carmen Villalobos confesó cómo es trabajar con Sebastián Martínez

Hasta que la Plata nos Separe no deja de sorprender tras su estreno mundial el pasado 10 de mayo por Canal RCN y Telemundo, una historia protagonizada por Carmen Villalobos quien da vida a la exitosa ejecutiva Alejandra Maldonado y Sebastián Martínez quien da vida al recursivo vendedor Rafael Méndez; además esta producción se destaca por tener un elenco de lujo, como es el caso de Gregorio Pernía quien interpreta a Luciano Valenzuela el particular novio de Alejandra y Juliette Pardau quien da vida a "La Pajarita", la novia caprichosa de Méndez.

Carmen desde el famoso "claquetazo", donde se anunció las grabaciones de esta producción ha estado bastante activa en redes sociales, donde comparte parte de sus jornadas de grabación, bailes junto a sus compañeros de set o también a través de dinámicas de preguntas deja que sus más de 19 millones de seguidores puedan indagarle sobre dudas o adelantos de la producción.

Recientemente la actriz barranquillera decidió abrirle un espacio a sus fans para que indagaran a través de una dinámica en Instagram cualquier duda sobre HQLPNS, en la que sus seguidores no desaprovecharon para preguntarle primero por su experiencia al trabajar con toda la nómina de actores de la producción, algo que la actriz decidió contestar con una foto junto a la mayoría con un especial mensaje y etiquetando a varios de los actores.

Asimismo, la actriz fue indagada por su experiencia al trabajar junto a Gregorio Perníacon quien ya había compartido en ocasiones anteriores pantalla, pues la actriz en varias ocasiones ha expresado su cariño y admiriación hacia el actor cucuteño, pues más que un colega, es su amigo. Por eso, la actriz expresó que le encantaba trabajar de nuevo junto a su apreciado compañero.

A mí no me gusta, a mí me encantaaaaa...