A Sebastián Martínez y Carmen Villalobos les pasó de todo durante grabación

Desde que salió al aire Hasta que la Plata nos Separe no ha parado de ser tendencia y comentada en redes sociales, esta nueva versión de la famosa novela escrita por el gran Fernando Gaitán se ha posicionado en las noches de Nuestra Tele como una de las producciones más vistas, una historia cargada de diversión e intriga protagonizada por la talentosa actriz barranquillera Carmen Villalobos (Alejandra Maldonado) y por el reconocido actor paisa Sebastián Martínez (Rafael Méndez).

Esta pareja de reconocidos actores ha logrado sorprender con sus papeles de los recordados e icónicos personajes de la primera versión, pues los televidentes han quedado sorprendidos con el nuevo aire y sello que le han dado a estos personajes, donde se ve una dra. Maldonado actualizada y empoderada a la actualidad y un Méndez más creativo, recursivo y divertido.

Esta historia hasta ahora empieza y estamos seguros que te sorprenderá capítulo tras capítulo, donde Gregorio Pernía (Luciano Valenzuela) y Juliette Pardau (La Pajarita) y todo el grupo de particulares vendedores de Ramenautos empezarán a mostrar su importancia en el desarrollo de esta historia.

En la mañana del 18 de mayo, Sebastián y Carmen compartieron diferentes historias en sus redes sociales en donde le contaron a sus seguidores que se dirigían a una locación fuera de Bogotá, algo más campestre, para participar en una jornada de grabación. Martínez mostró que iba en su carro deportivo al ritmo de la mejor música en una mañana que parecía soleada y despejada, algo que con el clima capitalino y de sus alrededores no es señal de que vaya a ser así todo el tiempo.

Los actores tuvieron que dirigirse a realizar una jornada de grabación a un lugar campestre, pero fueron sorprendidos por una fuerte llovizna que los puso a temblar del frío y hasta desear su cama, el que más se vio afectado fue Sebastián quien se encontraba en camisa y zapatos formales, en comparación de su compañera que tenía un chaqueta grande y botas de caucho.

Por otra parte, Sebastián compartió en su cuenta oficial de Instagram un divertido suceso que le sucedió, pues el actor se disponía a vestirse con una camisa, pantalón y zapatos, cuando de repente se dio cuenta que sobraba un pantalón al ponerse los zapatos, suceso que justificó por el cansancio.

Me puse los zapatos, y dije bueno quedé listo, cuando volteo a mirar, si me puse los zapatos, qué hace este pantalón acá, pues me había puesto los calentadores.