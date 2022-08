“Las piezas de mujer me quedaban mejor”, Bad Bunny sorprende vestido de novia

El cantante Bad Bunny sorprendió a sus millones de fanáticos al posar con un vestido de novia para la portada de la revista internacional Bazaar.

El artista confesó lo mucho que siempre se ha interesado por las prendas femeninas, mostrándose con un traje de boda de mujer, el cual acompañó con unas botas de color pastel y pequeños accesorios.

“Siempre recuerdo ver las piezas con ropa de mujer, y siempre me quedaban mucho mejor, y tenían tanta variedad diferente. Obviamente, a medida que envejeces, comienzas a ver lo que el mundo te muestra y si viviera mi vida de esa manera, entonces no podría vestirme de la manera que realmente quiero”, expresó en entrevista.

No es la primera vez que luce ropa de mujer, por lo que, aprovechó para responderles a quienes aseguran que se trata de una estrategia de marketing y posicionar aun más su nombre en la industria a nivel mundial.

“Tal vez al comienzo de mi carrera, traté de fingir que era alguien que no soy, pero aprendí que esa es la forma en que los artistas se pierden a sí mismos.

(…) Estoy aprovechando este momento de mi vida en el que puedo hacer lo que quiera y usar lo que quiera, para poder vivir la vida de manera más auténtica. No lo hago para ser más famoso ni para llamar la atención ni para faltarle el respeto a nadie. La gente de fuera puede pensar que tengo una estrategia o que me pongo esto para llamar la atención, pero en realidad sé quién soy”, expresó.