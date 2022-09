“Como Yayita”, así espera lucir Yina Calderón luego de nuevo procedimiento

La joven empresaria Yina Calderón se realizará una nueva cirugía estética y, a través de sus redes sociales, ha revelado algunos detalles, así como las razones por la que entrará de nuevo al quirófano.

Calderón ha mostrado sin filtro en las plataformas digitales cómo quedaron sus glúteos tras retirarse los biopolímeros. Asimismo, Yina ha aprovechado su experiencia para alertar a otras mujeres sobre las consecuencias del uso de “sustancias extrañas” para “mejorar” algunas partes del cuerpo.

Al mostrar la cicatriz, Yina agregó: “De pronto, alguna chica está viendo esta publicación y piensa inyectarse sustancias extrañas en su cuerpo y la podemos salvar gracias a mi caso. Porque fue gracias a mis cirujanos que lograron sacar ese veneno de mi cuerpo y también mejorar el estado de mi cicatriz”.

La dj se mostró una vez más en ropa interior para mostrar sus glúteos caídos y lo que espera lograr con el procedimiento estético al que se someterá, según ella, este 27 de septiembre.

De rodillas, usando sólo una tanga rosa y una camiseta blanca, la joven empresaria usó sus manos para evidenciar los cambios que espera tener tras la cirugía. En varias ocasiones, Yina ha dicho que le gusta tener una “cola grande”, aunque no ha hablado

“Mira, esto era lo que les quería mostrar que esto (mostrando la nalga) es lo que me van a recortar, de tal manera que me quedé así un c¿*/’lo, o sea me va a quedar así como un patico… como una yayita, ya voy a hacer la super saiyajina… peor mire cómo cambia la vuelta donde me quede así ¿ustedes qué dicen?”, así la creadora digital además invitó a los internautas a opinar sobre la intervención quirúrgica.