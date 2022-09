Yina Calderón confundió a policías con ladrones y casi termina en balacera

La empresaria de fajas Yina Calderón se tilda como una de las mujeres más habladas y comentadas en redes sociales en los últimos años, pues la ex participante de "Protagonistas de Novela" siempre se ha caracterizado por tener una personalidad extrovertida y directa, que, en ocasiones raya con otras personalidades.

De igual forma, Yina, en varias ocasiones ha sido noticia por temas polémicos como sus pasadas de trago, sus cambios de look, sus cirugías estéticas y algunas anécdotas de su vida diaria que dejan mucho que pensar para algunas personas.

Sin embargo, recientemente la influenciadora preocupó a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una anécdota que calificó como increíble y díficil de creer.

Yina Calderón y sus amigos pensaron que los iban a atracar

La influenciadora empezó contando que su historia parecía de película, pues, todo había sucedido en cuestión de minutos y le había generado gran pánico a ella y a sus amigos que la acompañaban en la camioneta.

Ustedes no se imaginan lo que me acaba de pasar, porque el que escuche esto no me cree, como no he podido dormir bien en estos días, yo venía durmiendo en mi camioneta cuando de repente veo que mi novio le dice a mi amigo mariachi, saque la pistola, saque la pistola y él la saca por la ventana y le apunta a unos manes.

Yina expresa que estaba durmiendo cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando y que sus amigos estaban con pistolas por fuera de la ventana porque habían dos sujetos sospechosos en una moto al lado de ellos.

Ellos sacaron la pistola porque los manes en moto se nos acercaron y se nos mandaron y yo jure que iban a asaltarnos de una y bajarnos de la camioneta, cuando uno de los manes le dice al otro están armados, y arrancan en la moto y se paran en el semáforo.

Sin embargo, los sujetos al ver las pistolas de los amigos de Yina deciden arrancar y parquearse más adelante, por eso, el conductor de la influenciadora decide meterse a una bomba de gasolina y ponerse alerta frente a los movimientos de los supuestos "ladrones".

Nuestra reacción fue meternos a una bomba de gasolina y sacar las pistolas porque no nos íbamos a dejar robar, con miedo, porque nosotros no somos malas personas. Cuando de repente llegan varios policías y nos rodean y nos dicen que cómo así que íbamos a atacar a agentes de la SIJIN con pistolas.

Los supuestos ladrones eran policías infiltrados

La influenciadora con su gran miedo se ve sorprendida cuando en cuestión de minutos llegan varios policías a rodearlos en la bomba de gasolina, diciéndoles que bajaran sus armas y que entregaran sus documentos, pues acaban de amenazar a dos agentes de policía.

Resulta que los supuestos malandros no eran malandros, sino policías, y yo toda emberracada diciendo que nos iban a robar, cuando se acerca uno y me dice que era un agente infiltrado y me dice que cuando vieron mi camioneta con un vidrio roto se les hizo sospechoso y por eso se habían acercado.

Yina expresa que se vio bastante sorprendida cuando le confesaron que las personas que la habían asustado minutos antes eran policías, justificando que, con todo lo que le viene pasando en su vida, sumado a la inseguridad del país era algo que la tenía bastante alerta e intranquila por estos días.

Uno cómo put"#s va a saber que son agentes de policía, con todo lo que me está pasando yo ando prevenida. Y no me digan nada porque con esta inseguridad por estos días, ya uno no puede estar tranquilo.

