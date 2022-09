Juliana Calderón se fue de rumba con examigo de su hermana Yina Calderón

Parece que el distanciamiento de Yina Calderón y su hermana, Juliana Calderón, cada vez es más grande y ahora podría acrecentarse más, luego de que en redes sociales Juliana se dejara ver muy juntos con uno de los examigos de Yina Calderón.

A comienzos del mes de agosto, comenzó el conflicto de la influenciadora y la empresaria luego de que Yina Calderón afirmara que su hermana tenía problemas con el alcohol y que no estaba trabajando como ella afirmaba en las redes, sino que estaba tomando alcohol y conduciendo un auto.

El conflicto entre Juliana y Yina Calderón

Estos comentarios enojaron a Juliana Calderón, que, a través de las historias de su cuenta de Instagram, afirmó que lo que ella estaba diciendo era falso, pues ella sí se fue a beber con unos amigos, pero dejó la camioneta a cargo de su abuela.

Esto desató un envío de indirectazos entre las hermanas Calderón donde Yina acusó a Juliana de ser ingrata asegurando que ella ya no era su hermana sino su enemiga, aunque Juliana manifestó que la quiere mucho e incluso salió en su defensa cuando en un evento público, abuchearon a su hermana, sin embargo, parece que ambas se muestran distanciadas y ahora Juliana parece ser muy amiga de Will García, el ex amigo de Yina Calderón.

En su cuenta oficial de Instagram, Juliana Calderón reposteó una historia que Will publicó en el que ambos se muestran bailando y cantando una canción de Bad Bunny en una discoteca, en lo que sería, una noche de rumba, lo que demostraría que ambos son muy amigos.

Y es que este video ha generado muchos comentarios en las redes sociales, pues muchos consideran que este video podría calificarse como una traición familiar de Juliana a Yina Calderón, pues ahora Will ya no es amigo de la influenciadora.

Y es que precisamente hace poco Yina Calderón había calificado a Will de ser un doble y arrimarse a la sombra de Epa Colombia para buscar reconocimiento en las redes sociales, luego de que él publicara una foto junto a Epa Colombia, otra influenciadora con la que Yina ha tenido conflicto, aunque el mismo Will respondió a las críticas demostrando con fotos de que él es amigo de ambas influenciadoras desde hace muchos años.

