Andy Rivera pasó un susto con su vehículo tras querer estar solo en un parque

El cantante Andy Rivera pasó un gran susto con su lujoso vehículo luego de que decidiera estar solo en un parque.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones y medio de seguidores, el artista mostró que estaba viviendo algunas experiencias en soledad, entre ellas estar solo en un parque que no conocía.

“Venía en el carro y vi un parquecito, está súper lindo y me parqueé, tiene una vista hermosa. No sé dónde estoy ni qué parque es. No sé en dónde estoy, pero se siente viene estar lejos de lo de siempre. Cuando uno canta y todo eso y a uno lo reconocen en la calle, uno anda con muchas personas todo el tiempo. Todo el tiempo es con gente alrededor y esta soledad está chévere y me lo voy a disfrutar. A veces todo es como corriendo mucho y mucha responsabilidad siempre, está rico ir despacio, recordarme lo normal y humano que soy” , reflexionó.

Sin embargo, el significativo momento le hizo pasar un gran susto, pues pensó que por poco y lo roban, pero afortunadamente llegó a casa con todas sus pertenencias, sano y salvo.

“Pasé el susto de mi vida ahí en ese parquecito jajajja. Estaba yo así mirando pa’ la nada en un parche, pensando en nada, meditando, que si la vida tan linda, que mirando pajaritos, que el aire, esto, lo otro y escucho que me silvan cuando volteo y alcanzo a ver mi carro con toda la cajuela abierta y ese corazón que se me quería salir y yo dije ‘ juepucha me desvalijaron, me perdí hasta el alma, esos dos mil pesitos perdidos, cuando llego yo al carro y todo está ahí con la puerta abierta, mi billetera, mis cositas, mis dos mil pesitos, pero mi gente, esta es la hora que no sé cómo sé abrió esa vuelta jajaja”, narró.