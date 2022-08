“Ya no estoy para relaciones”, Andy Rivera se sinceró sobre su corazón

El artista urbano Andy Rivera se econtraba por estos días fuera del país cafetero llevando a cabo una lista de compromisos y presentaciones por el país de los canguros, Australia, en donde brilló con su música, sus bailes y su grandes shows.

Durante su apretada agenda, el artista decidió sacar un espacio para conversar con sus más de 5.7 millones de seguidores en Instagram sobre su aspectos de su vida personal.

Por eso, a través de la popular dinámica de preguntas sus fans indagaron sobre su estado de salud actual, su carrera musical, su solteria y no faltaron las preguntas picantes y hasta propuestas.

Preguntas subidas de tono en su dinámica

El artista compartió de primerazo una picante pregunta por parte de un internauta sobre la última mes que él había tenido una relación íntima, algo que, le causó bastante gracia al artista pues expresó que siempre evade este tipo de preguntas pero que, ya no lo iba a hacer.

Siempre me hago el loco para responder este tipo de preguntas, pero como ya voy a volver a ser virgen, ya no me da pena.

Asimismo, el artista publicó una picante propuesta hecha por un internauta en donde le expresaba que si dejaría tocar todos sus tatuajes, algo a lo que respondió con gran picardía el artista diciéndole al internauta que "hasta dónde estaría dispuesto a tocar".

No me paren bolas que me tomé unos chorritos y me pongo coqueto.

Andy habló sobre su proceso en contra de la depresión

El artista también fue indagado por uno de los temas más importantes en estos días para él, pues Andy ha sido sincero al revelar que desde hace varios meses viene presentando cuadros de depresión que lo han hecho hacer pausas y alejarse de la música, sin embargo, aclaró que se encuentra bien y que todo es parte de un proceso que viene aplicando en su día a día.

Vamos muy bien, con amor, con paciencia, aquí tengo mi maraca del tratamiento, mi gente esto requiere de descanso, buena nutrición, entrenamiento, paz mental y a veces mi estilo de vida por el trabajo no me lo permite, pero yo no me rindo.

¿Dejaría la música por paz mental?

Del mismo modo, el artista decidió aclarar que, aunque su forma de trabajo le exigía a veces tener que asumir compromisos que no quiere o que le afecten su tratamiento, siempre los ha asumido con gran responsabilidad, pues enfatizó que, para él la música es algo que no tiene precio y que es algo que haría hasta sin ser remunerado.

Nunca dejaría la música, no tiene precio, yo preferiría pagar mi vida con música que con el mismo dinero. A veces el trabajo te obliga a tener que estar y no donde uno quiere estar, pero yo amo la responsabilidad y además estoy planeando unas buenas vacaciones que me ayudarán bastante.

Andy Rivera no planea tener una relación a corto plazo

Aunque en las últimas semanas, su expareja, la actriz Lina Tejeiro, la cual siempre fue relacionada con el artista urbano, viene gozando de un idilio de amor con el cantante Juan Duque, Andy por su parte ha decidido cerrarle las puertas al amor por un tiempo, pues al ser indagado por uno de sus seguidores sobre "para cuándo la novia" el artista reveló que tras dos relaciones largas ha decidido tomarse un tiempo para él.

Yo creo que no está fácil enamorarme por ahora, porque toda la vida he estado ennoviado, con la mamá de mi hija arranqué a los trece años y dure mucho, y mi segunda relación también fue bastante larga, porque soy de relaciones largas, entonces por ahora voy a estar soltero.

Del mismo modo, aclaró que no necesita tener varias parejas en su vida, algo que, a diario se cree que es lo que hace a un verdadero hombre.

Un hombre tiene que entender que en la vida no lo valida cuántas veces hace el amor o cuántas parejas tiene, hay muchas cosas diferentes que de verdad le dan valor a un hombre.

Te puede interesar: Andy Rivera presenta el video oficial de su canción "Munchies"